مدیر منطقه شش شرکت واحد، گفت: در این خط، ۱۴ دستگاه اتوبوس برقی در مسیر ۱۴ کیلومتری مستقر شدهاند و روزانه از ساعت ۵:۳۰ بامداد تا ۲۱ شب به شهروندان جنوب تهران خدماترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کیومرث جمالیپناه، با اشاره به استمرار روند برقیسازی خطوط در جنوب پایتخت افزود: پیش از این نیز چهار خط اتوبوسرانی این منطقه شامل خطوط ۲۳۸ (شهرک رسالت – میدان محمدیه)، ۳۳۶ (مترو دولتآباد – میدان راهآهن)، ۲۴۳ (شهرک توحید – پایانه فیاضبخش) و ۴۱۷ (شهید سروری – پایانه فیاضبخش) به ناوگان برقی مجهز شدهاند و عملکرد موفق آنها موجب افزایش رضایت شهروندان و کاهش محسوس آلایندگی در محدوده جنوبی شهر شده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نظر دارد با توسعه زیرساختهای شارژ و پشتیبانی فنی، خطوط برقی بیشتری را در مناطق جنوبی راهاندازی کند تا سهم ناوگان پاک در جابهجایی روزانه مسافران پایتخت بهصورت مستمر افزایش یابد.