رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیله‌سوار از آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت جاده اصلی به سمت جعفرآباد با هدف تسهیل عبور و مرور و افزایش ایمنی این مسیر پر تردد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی پورمراد اظهار کرد: پروژه روکش آسفالت جاده اصلی شهر جعفرآباد مغان به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است که از این میزان اعتباراتی برای روکش آسفالت در داخل شهرجعفرآباد و عملیات لکه‌گیری و روکش محور سه‌راهی باغات تا جعفرآباد اختصاص یافته است.

وی افزود: با اجرای این طرح شاهد بهبود شرایط تردد در این مسیر خواهیم بود که علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ها به کاهش ترافیک و جلوگیری از حوادث ناشی از خرابی سطح جاده کمک شایانی خواهد کرد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیله‌سوار گفت: با اتمام این طرح مسیر ارتباطی و ترانزیتی شهرستان‌های بیله‌سوار و جعفرآباد مغان به طور چشمگیری بهبود یافته و خدمات جاده‌ای این منطقه به استاندارد‌های بالاتری می‌رسد.