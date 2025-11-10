پس از تعویق در سفر تیم ملی فوتبال کشورمان به امارات، تمرین امروز ملی‌پوشان از ساعت ١٨ در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

سفر به امارات به فردا موکول شد؛ ملی‌پوشان در تهران تمرین کردند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز تمرین امروز (دوشنبه) بازیکنان تیم ملی فوتبال با حضور در مجموعه پک و انجام نرمش‌های معمول به مدت ۱۵ دقیقه، بدن‌های خود را برای تمرین در زمین چمن آماده کردند.

در ادامه، با ورود به زمین، بازیکنان بلافاصله تمرینات تاکتیکی را مرور کردند. بخش نخست تمرین به حمله به دروازه حریف با پاس‌های زیگزاگی و تک‌ضرب در قالب چهار تیم اختصاص داشت و سپس بازی تحت فشار در فضا‌های محدود دنبال شد.

گالیاردی، عضو تازه‌وارد کادر فنی تیم ملی، بخش‌های مختلف تمرین را با دقت زیر نظر داشت و در مقاطعی با دیگر مربیان گفت‌و‌گو کرد.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، نیز در طول تمرین عملکرد شاگردانش را به‌دقت زیر نظر گرفت و در خلال تمرین نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد کرد.

پس از حضور روحیه‌بخش رئیس‌جمهور در تمرین روز گذشته، ملی‌پوشان امروز با انگیزه و انرژی بیشتری در تمرینات حاضر شدند.

دروازه‌بان‌ها شامل بیرانوند، حسینی، اخباری و نیازمند طبق روال همیشگی زیر نظر آلین دینکا، مربی دروازه‌بانان، تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند.

در بخش پایانی تمرین، بازیکنان در دو تیم آبی و مشکی تقسیم شدند و بر اساس نقاط ضعف و قوت تیم ملی کیپ‌وِرد، برنامه‌های تاکتیکی ویژه‌ای را تمرین کردند. کار‌های ترکیبی در حمله و دفاع تیمی در موقعیت‌های ضدحمله محور اصلی این بخش بود. در ادامه، با اضافه شدن دو دروازه‌بان دیگر، بازی درون‌تیمی انجام شد.

پس از لغو سفر تیم ملی به دلیل عدم صدور روادید، فدراسیون فوتبال در تلاش است تا ملی‌پوشان فردا سه شنبه عازم امارات شوند.