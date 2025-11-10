هشدار پلیس فتا ایلام به خانوادهها
رئیس پلیس فتا استان ایلام گفت: مراقب باشید فیلمهای خصوصی و خانودگی از طریق دوربینهای مداربسته منزل شما منتشر نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «علیرضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا استان ایلام اظهار داشت: در جهت افزایش ضریب حفاظت منازل، برخی خانوادهها اقدام به نصب دوربینهای مدار بسته در اطراف و داخل منازل شخصی نمودهاند. در زمان مسافرت و در فاصله دور از خانه از طریق گوشیهای همراه هوشمند، میتوان تصاویر اطراف و داخل منازل را مشاهده کرد و این اقدام نیازمند اتصال دوربینهای مداربسته به اینترنت است.
وی افزود: دوربینهای مدار بسته که به اینترنت وصل شده باشند، قابلیت هک و نفوذ دارند و افراد فرصت طلب ممکن است از این روش به فیلمهای ضبط شده دوربینها و حریم خصوصی شما دسترسی پیدا کنند.
لذا توصیه میشود:
دوربین مدار بسته را حتی المقدور بیرون از ساختمان و اطراف منزل نصب کنید و از نصب آن در فضای داخلی و اتاقها خودداری نمایید.
بهروزرسانی مداوم دستگاه مدنظر باشد.
رمز پیشفرض کارخانه را بلافاصله تغییر دهید و از رمز عبور قوی استفاده کنید.
اپلیکیشن رسمی سازنده را از اپ استورهای معتبر نصب کنید.
از طریق نمایندگیهای مجاز نسبت به انجام تنظیمات امنیتی اقدام نموده و رمز عبور را در اختیار هیچکس قرار ندهید.