خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا استان ایلام اظهار داشت: در جهت افزایش ضریب حفاظت منازل، برخی خانواده‌ها اقدام به نصب دوربین‌های مدار بسته در اطراف و داخل منازل شخصی نموده‌اند. در زمان مسافرت و در فاصله دور از خانه از طریق گوشی‌های همراه هوشمند، می‌توان تصاویر اطراف و داخل منازل را مشاهده کرد و این اقدام نیازمند اتصال دوربین‌های مداربسته به اینترنت است.

وی افزود: دوربین‌های مدار بسته که به اینترنت وصل شده باشند، قابلیت هک و نفوذ دارند و افراد فرصت طلب ممکن است از این روش به فیلم‌های ضبط شده دوربین‌ها و حریم خصوصی شما دسترسی پیدا کنند.

لذا توصیه می‌شود:

دوربین مدار بسته را حتی المقدور بیرون از ساختمان و اطراف منزل نصب کنید و از نصب آن در فضای داخلی و اتاق‌ها خودداری نمایید.

به‌روزرسانی مداوم دستگاه مدنظر باشد.

رمز پیش‌فرض کارخانه را بلافاصله تغییر دهید و از رمز عبور قوی استفاده کنید.

اپلیکیشن رسمی سازنده را از اپ استور‌های معتبر نصب کنید.

از طریق نمایندگی‌های مجاز نسبت به انجام تنظیمات امنیتی اقدام نموده و رمز عبور را در اختیار هیچکس قرار ندهید.