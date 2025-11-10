پخش زنده
امروز: -
۵۰ درصد از اراضی کشاورزی شهرستان خوشاب دارای سند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خوشاب گفت: از حدود سی و هفت هزارقطعه اراضی زراعی شناسایی شده ،هجده هزار و ۲۴۰ هکتار ،معادل ۵۰ درصد اراضی کشاورزی این شهرستان تاکنون سنددار شدهاند
علیرضا میرزایی افزود: همچنین تاکنون ۴۹۳ سند دفترچهای قدیمی در این شهرستان به اسناد تکبرگ تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق در شهرستان خوشاب ادامه داد: در حال حاضر یک دفتر ازدواج دراین شهرستان فعال است، اما دفتر طلاق وجود ندارد که در این زمینه پیگیریهای لازم در حال انجام است.