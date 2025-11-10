به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد بنی سعید امروز دوشنبه (۱۹ آبان) در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان افزود: با توجه به مشکل آلودگی هوا و افزایش آلاینده‌ها با دستور استاندار خوزستان و مصوبه کارگروه اضطراری آلودگی هوا از امشب توزیع بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاه‌های کلانشهر اهواز و سایر شهر‌های صنعتی استان آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر شهر‌های آبادان و خرمشهر، توزیع بنزین یورو ۴ در ۶۰ درصد جایگاه‌های سوخت اهواز انجام می‌شود، ادامه داد: بنزینی که در جایگاه‌های اهواز توزیع می‌شود براساس استاندارد‌های ۴۹۰۴ و ۴۹۰۵ است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان تاکید کرد: توزیع بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاه‌های سوخت اهواز و شهر‌های صنعتی استان تا برطرف شدن مشکل بحرانی آلودگی هوا ادامه دارد.