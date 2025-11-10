دیدار تیم‌های نفت آبادان و استقلال تهران از هفته چهارم لیگ برتر باشگاه‌های کشور لغو و با یک ماه تاخیر برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و چهارمین دوره رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان جمعه (۲۳ آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته چهارم پیگیری می‌شود.

نفت آبادان و استقلال تهران برگزارکننده یکی از دیدار‌های این هفته خواهند بود. دیدار این دو تیم، اما به دلیل حضور بازیکنان ملی پوش آنها در اردوی تیم ملی اعزامی به بازی‌های کشور‌های اسلامی در زمان مقرر برگزار نخواهد شد.

طبق برنامه ارائه شده سازمان لیگ بسکتبال، دو تیم نفت آبادان و استقلال تهران ۲۵ آذر برگزار کننده دیدار معوقه خود برابر یکدیگر خواهند بود.