معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: دولت ۸۰ درصد حق بیمه دام‌ها را در برابر بیماری‌هایی، چون تب برفکی پرداخت می‌کند و لازم است تولیدکنندگان نسبت به بیمه دام‌های خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد شمس‌زاده درباره وضعیت خسارت‌های احتمالی بیماری تب برفکی که در هفته‌های اخیر شدت یافته است،افزود: به تازگی بیماری تب برفکی در برخی از مناطق کشور شایع شده و در برخی گله‌ها حالت شدیدی از بیماری بروز یافته است.

وی با بیان این که شیوع بیماری تب برفکی در برخی موارد ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیری در گله‌های دامی شیری و گوشتی ایجاد می‌کند که این خسارت‌ها اقتصادی است و جبرانش از طرف دامداران بسیار سخت خواهد بود، گفت : بنابراین ما پیشنهاد دادیم که دامداران و دامپروران نسبت به خرید بیمه‌نامه که برای دام‌های سبک و سنگین و حتی دام عشایری که در رده‌بندی‌های مختلف در سراسر کشور تهیه شده، اقدام کنند.

معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی توصیه کرد: دامداران و دامپروران به نمایندگی‌های بیمه کشاورزی مراجعه کنند و نسبت به خرید بیمه‌نامه ویژه بیماری تب برفکی و بیماری‌های اخطار کردنی اقدام کنند.

محمدجواد شمس‌زاده گفت: حق بیمه بیماری تب برفکی و بیماری‌های اخطار کردنی بسیار پایین است و در آن ۸۰ درصد حق بیمه را دولت و فقط ۲۰ درصد حق بیمه را دامداران پرداخت می‌کنند.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان و پرورش دهندگان هر چه سریع‌تر نسبت به خرید و تهیه حق بیمه این بیماری اقدام کنند تا در صورت درگیری واحد‌های تولیدی به این بیماری، در اسرع وقت با اعلام به نمایندگی‌های صندوق بیمه کشاورزی نسبت به بازدید و بررسی خسارت و پرداخت حق بیمه اقدام شود.

معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی هدف از این اقدام صندوق بیمه کشاورزی را حمایت از واحد‌های صنعتی و خرد و کوچک دامی در کشور نسبت به شیوع بیماری تب برفکی دانست.

در حال حاضر سویه جدید بیماری تب برفکی تحت عنوان sat۱ در دامداری‌های استان‌های مختلف کشور گزارش شده است و براساس برآورد دامپزشکی کشور، اکنون از ۵۰۷ مورد کانون بیماری تب برفکی حدود ۲۷۴ کانون مربوط به سویه جدید بیماری تب برفکی می‌باشد و بقیه سویه‌ها بومی و مربوط به گذشته است.