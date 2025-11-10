پخش زنده
جواد فروغی قهرمان المپیک از کشورمان در پایان مرحله مقدماتی تپانچه بادی مردان رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان در مکان هشتنادم جای گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، نمایندگان کشورمان در تپانچه بادی ۱۰ متر آقایان در خط آتش ایستادند.
در پایان دور مقدماتی وحید گلخندان با ۵۸۲ امتیاز سیزدهم شد، امیر جوهریخو با ۵۷۳ امتیاز در رده شصت و چهارم و جواد فروغی با ۵۶۹ امتیاز در رده هشتادم ایستاد.
تیم آقایان ایران با ترکیب فروغی، گلخندان و جوهری خو با ۱۷۲۴ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفت.
مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان تا ۲۷ آبان ادامه دارد.