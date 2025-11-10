پخش زنده
طرح چهار خطه شهرکرد_شلمزار تا کمتر از یک ماه آینده تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح ساخت زیرگذر محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمسآباد خبر داد و گفت: این طرح تا کمتر از یک ماه آینده تکمیل و مسیر چهارخطه در این بخش به طول ۴ کیلومتر زیر بار ترافیک میرود.
سید احسان حسینی گفت: عملیات احداث زیرگذر محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمسآباد هماکنون از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و طبق برنامهریزی انجامشده، کمتر از یک ماه دیگر به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: با تکمیل این پروژه، محدوده کفی شمسآباد به طول چهار کیلومتر به صورت چهارخطه آماده بهرهبرداری شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
حسینی یادآور شد: حدود دو هفته پیش به دلیل اجرای عملیات احداث این زیرگذر، ترافیک محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمسآباد به باند جدید منتقل شد که پیشبینی اولیه برای تکمیل پروژه، دو ماه بود، اما با تسریع در روند اجرایی، این مدت کاهش یافت.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان همچنین از پیشرفت ۷۰درصدی احداث زیرگذر دیگری در این محور خبر داد و گفت: زیرگذر واقع در محدوده شهر کیان نیز با سرعت مناسبی در حال اجراست و عملیات عمرانی آن تا یک ماه آینده به پایان میرسد.
هردو زیر گذر برای دسترسی کشاورزان در دست ساخت است.