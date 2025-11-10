پخش زنده
خشکسالی و بحران آب سال هاست که یکی از مسائل مهم ایران به ویژه استان یزد محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کاهش بارندگیها و تداوم خشکسالی، تامین آب شرب و بهداشت را نه تنها در یزد بلکه در بسیاری از استانها با خطری جدی مواجه ساخته است.
استان یزد که سالهاست با این پدیده دست و پنجه نرم میکند و در تامین آب وابسته به آب انتقالی بوده، بیشتر محسوس است.
کارشناسان میگویند در سال آبی جاری بسیاری از استانها از جمله یزد بارش صفر درصد داشتهاند و آب سدها نیز به کمترین میزان خود رسیده است.
مهمترین راهکار برای حل بحران آب، تصمیمات کارشناسی و اصلاح الگوی مصرف در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی است.
با صرفه جویی و استفاده بهینه میتوان امیدوار بود که از این بحران عبور کرد.