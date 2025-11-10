محمدمهدی غلامی، شناگر ملی‌پوش ایران، در فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی موفق به کسب نشان برنز شد و رکورد ۱۵ تا ۱۷ سال کشور را هم شکست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، محمدمهدی غلامی در فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه با زمان ۲ دقیقه و ۱ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه به مقام سوم رسید.

محمدمهدی غلامی صبح امروز در مرحله مقدماتی با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه به فینال راه یافته بود.

محمد قاسمی هم با صلاحدید کادر فنی از حضور در فینال انصراف داده بود.

محمدمهدی غلامی شناگری است که در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین هم در دو ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر پروانه به دو مدال ارزشمند طلا رسیده بود.

تیم ملی شنا تاکنون موفق به کسب یک نشان طلا و ۲ برنز در بازی‌های ریاض ۲۰۲۵ شده است.

۱۷ شناگر در این ماده رقابت کردند.