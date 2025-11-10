پخش زنده
سرپرست مرکز تحقیقات دیابت استان یزد: از هر پنج بیمار دیابتی، یک نفر دچار عوارض چشمی و از هر چهار بیمار، یک نفر دچار مشکلات قلبی یا اختلالات نوروپاتی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر وحیدی گفت: مرکز تحقیقات دیابت استان با هدف کاهش عوارض ناشی از بیماری دیابت، تمامی اختلالات مربوط به این بیماری از جمله مشکلات چشمی، قلبی، کلیوی و نوروپاتی را پوشش میدهد.
وی با اشاره به آمار مبتلایان افزود: بر اساس مطالعات انجامشده، از هر پنج بیمار دیابتی یک نفر دچار عوارض چشمی، و از هر چهار بیمار، یک نفر دچار مشکلات قلبی یا اختلالات نوروپاتی میشود؛ به همین دلیل پیگیری مستمر وضعیت بیماران اهمیت ویژهای دارد.
سرپرست مرکز تحقیقات دیابت استان ادامه داد: رسالت این مرکز در گام نخست انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در حوزه پیشگیری و درمان دیابت و در گام بعدی، ارائه خدمات درمانی و کنترل بیماری در بین بیماران مبتلا است.
مدیر مرکز تحقیقات و درمان دیابت یزد هم اظهار داشت: در این مجموعه علاوه بر پزشکان عمومی و پرستاران، گروهی از متخصصان و فوقتخصصان حوزههای مرتبط با دیابت حضور دارند و بیماران بهصورت مستمر تحت مراقبت و پیگیری قرار میگیرند.
دکتر ابدی ادامه داد: در این مرکز هشت کلینیک تخصصی از جمله کلینیک بیناییسنجی، پانسمان پای دیابتی، کلینیک قلب و اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و نوار قلب، و نیز کلینیک دیابت بارداری فعال است.
به گفته او، در مجموع ۵۲ پزشک در این مرکز به ارائه خدمات تخصصی مشغولاند و تمام خدمات با تعرفههای دولتی ارائه میشود.
ابدی تصریح کرد: در بخش چشمپزشکی و بیناییسنجی نیز خدماتی نظیر عکس چشم و لیزر با هزینه دولتی در اختیار بیماران قرار دارد تا امکان درمان برای همه بیماران دیابتی فراهم شود.