در بر خط مقدم این هفته مشکلاتی از جمله آلودگی هوا، ترافیک در اهواز مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آلودگی هوا یکی از موضوعاتی است که همه روزه مردم اهواز و سایر شهرهای خوزستان با مشکلات آن روبهرو هستند و علاوه بر مجازی شدن آموزش مدارس، افزایش مراجعات به مراکز درمانی را در پی دارد که اینها نمونههایی از اثرات آلودگی هوا در خوزستان میباشد.
یکی دیگر از مشکلات شهروندان در کلانشهر اهواز موضوع ترافیک در هسته مرکزی شهر و برخی از نقاط پرتردد از جمله کیانپارس، گلستان و زیتون کارمندی است. به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز در صورت موافقت شورای ترافیک استان طرح زوج و فرد در برخی از مناطق شلوغ این کلانشهر اجرایی خواهد شد.
برخی از شهروندان کوی سلمان فارسی شوش با ارسال تصاویری در خصوص کمبود امکانات در زمین چمن این منطقه و خواستار توجه مسئولان ورزش و جوانان و سایر دستگاههای مربوطه برای رفع این مشکل شدند.
چند مدتی است شکستگی خط ۷۰۰ در منطقه عمار شوشتر است که هیچ یک از دستگاههای مربوطه این مشکل را بر عهده نمیگیرد و آب در سطح خیابان جاری شده است.