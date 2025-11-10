مدیر کتابخانه‌های عمومی استان: یزد در سرانه مطالعه در رتبه اول و در مجموع شاخص‌های کتاب و کتابخوانی در رتبه دوم کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رفیعی با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ۱۱۳ باب کتابخانه در استان وجود دارد، مجموعا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌ها موجود است و به ازای هر یزدی تقریبا دو جلد کتاب داریم.

وی با اشاره به عضویت ۱۰۳ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی استان افزود: ۷۲ هزار مترمربع زیربنای کتابخانه‌های عمومی است که به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۵/۷ مترمربع فضای کتابخانه‌ها داریم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از عضویت هشت درصد جمعیت استان در کتابخانه‌های عمومی خبر داد و تصریح کرد: استان یزد در زیربنا رتبه اول و در سایر شاخص‌ها رتبه اول تا سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

رفیعی با اشاره به اینکه استان یزد در مجموع شاخص‌ها رتبه دوم کشور را دارد، اظهار داشت: استان در سرانه مطالعه با ۳۰ دقیقه مطالعه در روز، رتبه اول را در کشور دارد و متوسط کشوری هم ۱۶ دقیقه است.

وی ادامه داد: وضعیت کتابخانه‌ها در همه شهرستان‌های استان مطلوب است و به عنوان مثال، زارچ در زمینه سرانه شاخص زیربنا و عضویت رتبه اول استان را دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های سیار استان درباره برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی گفت: سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ تا ۳۰ آبان برگزار می‌شود که بیش از ۵۰۰ برنامه تدارک دیده شده و عضویت رایگان، بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب، تجلیل از برترین‌های کتاب، رونمایی چند کتاب، اختتامیه جام کتاب باز و اختتامیه پویش ملی «من و قصه‌های بابا آذر» از مهمترین برنامه هاست.