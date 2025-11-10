به گزارش خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، بازار نفت برنت پس از دو هفته کاهش، روز دوشنبه را در حالی آغاز کرد که قیمت‌ها دوباره به بالای ۶۴ دلار در هر بشکه بازگشت. این رشد بیشتر ناشی از انتظار برای انتشار گزارش‌های جدید اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی بود؛ گزارش‌هایی که معمولاً مسیر عرضه و تقاضا را در ماه‌های پیش‌رو روشن‌تر می‌کنند.

با این حال سایه نگرانی‌ها هم‌چنان بر بازار سنگینی می‌کند. افزایش تولید آمریکا و کاهش تدریجی محدودیت‌های اوپک‌پلاس احتمال مازاد عرضه را بالا برده است، در حالی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های روس‌نفت و لوک‌اویل نیز عدم قطعیت‌های تازه‌ای را به سمت بازار هدایت کرده‌اند. کشورهایی مانند چین و هند که واردکننده بزرگ نفت روسیه هستند، اکنون به دنبال تنوع‌بخشی به منابع خرید خود هستند و این تغییر جریان تجارت جهانی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در ماه‌های آینده دستخوش تحول کند.

با این شرایط، بازار نفت در نقطه‌ای میان نگرانی از عرضه بیش‌ازحد و ریسک‌های ژئوپولیتیکی قرار گرفته و حرکت‌های قیمت احتمالاً به‌زودی به داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی واکنش نشان خواهد داد.

گاز طبیعی آمریکا

بازار گاز طبیعی آمریکا در روز دوشنبه جهشی کم‌سابقه ثبت کرد و قیمت‌ها با رشد نزدیک به سه درصد به محدوده ۴.۴۵ دلار رسید؛ سطحی که از ماه مارس یا حتی دسامبر ۲۰۲۲ کمتر دیده شده است. مهم‌ترین محرک این رشد، تقاضای پرقدرت جهانی برای LNG آمریکاست.

صادرات به هشت مجتمع بزرگ LNG تقریباً رکورد جدیدی را ثبت کرده و اروپا و آسیا به‌ویژه به دنبال تأمین بلندمدت از آمریکا هستند تا وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهند. در کنار این تحولات، تولید داخلی آمریکا نیز در سطحی فوق‌العاده بالا قرار دارد و به بیش از ۱۰۸ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است؛ رقمی که نه تنها کمبود عرضه را از بین می‌برد، بلکه شرایط ذخیره‌سازی را نیز فراتر از میانگین فصلی می‌برد.

گزارش جدید EIA نشان می‌دهد که هم عرضه و هم مصرف گاز در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رکورد تازه‌ای خواهند زد، به‌ویژه به دلیل رشد سریع دیتاسنترها و صادرات LNG. در چنین فضایی، بازار گاز در دوره‌ای از تقاضای رو به بالا در کنار تولید پرقدرت قرار دارد و همین ترکیب قیمت‌ها را در سطوح بالا تثبیت کرده است.

طلا

بازار طلا روز دوشنبه شاهد یکی از پرشتاب‌ترین رشدهای خود در هفته‌های اخیر بود و قیمت هر اونس با جهش دو درصدی به محدوده ۴۰۸۰ دلار رسید؛ سطحی که به اوج‌های اواخر اکتبر بسیار نزدیک است. این رشد عمدتاً از انتظارات تقویت‌شده درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر سرچشمه می‌گیرد؛ انتظاراتی که پس از انتشار آمار بسیار ضعیف اقتصادی تقویت شد. اعتماد مصرف‌کننده آمریکا به یکی از پایین‌ترین مقادیر تاریخی خود سقوط کرده و بازار کار نشانه‌هایی از ضعف عمیق نشان داده است. این در حالی است که طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا نیز فضای بازار را متزلزل کرده و به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا سوق داده است.

با این حال، پیشروی طرح پایان تعطیلی دولت در سنای آمریکا اندکی از نگرانی‌ها کاست، اما نه آن‌قدر که جریان سرمایه از بازار فلزات گران‌بها خارج شود. اکنون بازار در وضعیتی است که با هر داده جدید می‌تواند حرکت قدرتمندتری در جهت بالا یا تثبیت در اوج‌های فعلی نشان دهد.

نقره

نقره نیز همانند طلا روز بسیار پرقدرتی را پشت سر گذاشت و با رشد سه درصدی قیمت تا سطح ۵۰ دلار بالا رفت؛ رقمی که بالاترین مقدار آن از ۲۰ اکتبر تاکنون محسوب می‌شود. نقره که همزمان نقش یک فلز گران‌بها و یک فلز صنعتی را ایفا می‌کند، در روز دوشنبه بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر انتظارات کاهش نرخ بهره قرار داشت و فشارهای ناشی از رکود بخش ساخت‌وساز چین نتوانست رشد آن را متوقف کند.

داده‌های ضعیف آمریکا همان نقشی را که برای طلا ایفا کردند، در مورد نقره نیز رقم زدند، با این تفاوت که شدت واکنش نقره معمولاً بیشتر است. اگر بازار هم‌چنان از سیاست‌های پولی انبساطی حمایت کند، نقره این پتانسیل را دارد که به سمت سطوح بالاتر حرکت کند، هرچند سایه وضعیت اقتصادی چین هنوز می‌تواند به‌عنوان مانعی جدی ظاهر شود.

فولاد چین

بازار فولاد چین در روز دوشنبه مسیر دیگری را در پیش گرفت و برخلاف فلزات گران‌بها و انرژی، روندی نزولی را تجربه کرد. قیمت رِبار چین که در اواخر اکتبر تا ۳۱۲۰ یوان صعود کرده بود، اکنون به حدود ۳۰۴۰ یوان رسیده است. مهم‌ترین عامل این کاهش، افت قابل توجه صادرات فولاد چین است؛ صادراتی که در ماه اکتبر حدود ۱۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و برای نخستین‌بار در سال جاری وارد فاز منفی شد.

افزایش سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری از سوی کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و برخی مناطق آمریکای لاتین باعث شده کارخانه‌های چینی با محدودیت بیشتری برای صادرات روبه‌رو شوند و این فضا را برای تولیدکنندگان هندی و روسی باز کرده است. در داخل چین نیز شرایط ساخت‌وساز چندان امیدوارکننده نیست. شاخص رسمی PMI ساخت‌وساز به سطح ۴۹.۱ سقوط کرده که نشانه سومین ماه رکود پیاپی است و کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های دولت در بخش مسکن این رکود را تشدید کرده است.

ترکیب این عوامل فشار مضاعفی بر بازار رِبار وارد کرده و احتمال ادامه نوسان قیمت‌ها در محدوده‌های پایین را افزایش داده است.