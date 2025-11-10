فاطمه مهاجرانی:
آموزش و پرورش واگن اول قطار توسعه است
سخنگوی دولت با بیان اینکه واگن اول قطار توسعه، آموزش و پرورش است، گفت: ممکن نیست جامعهای درصدد سعادتمندی باشد، اما افراد آن جامعه، خودخواه باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی با حضور در جشنواره خیرین مدرسهساز کرمان، اظهار داشت: موضوع فرهنگ به شدت با موضوع کشاورزی و کاشت، شباهت دارد. دانه فرهنگ را باید کاشت و مراقبت کرد تا بتوان آرام آرام، نهال را دریافت و از آن نهال، مراقبت کرد تا درخت به دست آید.
سخنگوی دولت تصریح کرد: فرهنگ در کشور ما ریشه چند هزار ساله دارد، چرا که ما مردمان هوشیاری در حوزه فرهنگ داریم. پیوند دین مبین اسلام با فرهنگ دیرینه ما، نهالی را به بار آورد که امکان تفکیک بین اینکه کجای درخت، مربوط به اسلام و کجای آن مربوط به ایران است، وجود ندارد. آنقدر در هم تنیده است که تفکیک آنها معنا ندارد و ممکن نیست. در فرهنگ ما با بخشیدن، خوشحالتر شدیم و خوشبختی را فرایند انفرادی نمیدانیم.
مهاجرانی گفت: خوشبختی، دری است که از ما به روی دیگران باز میشود. نمیتوانیم بدون دیگران، مزه خوب فرهنگ را بچشیم و در جامعهای که در آن، بیسوادی، جرم و جنایت وجود دارد، خوشبخت باشیم. فعالان اقتصادی کرمان به درستی متوجه شدند که کجا باید سرمایهگذاری کنند. آموزش و پرورش، فرصتی بهتر از این دوره چندساله پیدا نمیکند؛ هیچ رئیس جمهوری تا به حال، این اندازه برای آموزش و پرورش وقت نگذاشته و آن را جدی نگرفته است.
سخنگوی دولت، خطاب به حاضران، اظهار داشت: رئیس جمهور، بیش از ۵۰ نشست با موضوع آموزش و پرورش برگزار کرده است، چون باور دارد که مسیر توسعه از آن میگذرد؛ واگن اول قطار توسعه، آموزش و پرورش است. ممکن نیست جامعهای درصدد سعادتمندی باشد، اما افراد آن جامعه، خودخواه باشند. خوشا به حال شما که اسماعیل وجود خود را که همان حب دنیا است، ذبح کردید و در پای آموزش ریختید. این جامعه به کمک شما عزیزان، رستگار میشود.