پخش زنده
امروز: -
جلسه شورای فرهنگ عمومی زنجان با حضور دبیر شورا و مسئولان استان، با هدف تقویت تعامل نهادهای فرهنگی و بررسی چالشهای اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه شورای فرهنگ عمومی زنجان با اشاره به نقش کلیدی کارشناسان در تصمیم گیریها، بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه ویژه آن در نظام فرهنگی کشور تاکید کرد.
در این نشست، آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر ضرورت مطالبهگری این شورا، گفت: دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی، فرهنگ شهروندی، قانونمداری و مردمیشدن برنامهها از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامههای اصلی شورای فرهنگ عمومی کشور، افزود: ارتقای سواد رسانهای، تقویت هویت دینی و ملی، تبیین نقش رهبری و نیروهای نظامی در ایجاد امنیت از مهمترین محورهای کاری شورا است.
آشنا همچنین با اشاره به نقش مردم در انسجام ملی اظهار داشت: در جنگ دوازده روزه اخیر، تابآوری و همبستگی مردم جلوهای از سرمایه اجتماعی کشور بود و شورای فرهنگ عمومی وظیفه دارد به بررسی ریشهها و عوامل این انسجام بپردازد.
در ادامه، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با اشاره به شناسایی پنج مسئله اساسی و آسیبهای اجتماعی در برش استانی گفت: مسئله خانواده و جمعیت، نوجوان و نشاط اجتماعی، کار و اقتصاد فرهنگی، حاشیهنشینی و عدالت فرهنگی، و بازآفرینی هویت تاریخی و تمدنی زنجان از موضوعات اولویتدار استان است.
در حاشیه این نشست، از پوستر پنجمین جشنواره ملی دوسالانه داستاننویسی ترکی رضوی با نام «قزلایوان» رونمایی شد. این جشنواره در بخش داستان و داستان کوتاه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند تا پایان بهمنماه سال جاری آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی shamstoos.ir ارسال کنند.
در پایان جلسه، اعضای شورای فرهنگ عمومی استان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در زمینه ارتقای وضعیت فرهنگی استان مطرح کردند.