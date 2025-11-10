امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹- ۲۱:۰۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
خبرهای مرتبط

مطالبات داروخانه‌های بوشهر از تأمین اجتماعی پرداخت شود

۲۷ هزار میلیارد تومان برای افزایش ذخایر دارو تخصیص یافت

پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال به موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت اصفهان

برچسب ها: پرداخت مطالبات داروخانه ها ، دارو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 