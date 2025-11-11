پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی از افزایش ۴۰ درصدی رکورد جوجه ریزی در مهرماه نسبت به تعهد ابلاغی ماهیانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: در مهرماه سال جاری، یک میلیون و ۶۷۹ هزار و ۹۸۰ قطعه جوجه گوشتی در سطح واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان جوجه ریزی شده است.
وی افزود: با عنایت به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای استان مبنی بر جوجه ریزی ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ قطعه، ۴۰ درصد بیشتر از تعهد جوجه ریزی در سطح مرغداریهای استان صورت گرفته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: در هفت ماهه سالجاری در سطح مرغداریهای استان ۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۹۴۵ قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (هشت میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۸۲ قطعه) به میزان ۱۲.۸ درصد رشد داشته است.
شکاری افزود: با عنایت به جوجه ریزی یک میلیون و ۵۰۶ هزار ۲۶۰ قطعه جوجه گوشتی در مرغداریهای استان در نیمه دوم شهریور و نیمه اول مهر پیش بینی میگردد در آبانماه ماه سالجاری به صورت میانگین روزانه بالغ بر ۷۹ تن گوشت مرغ استحصالی روانه بازار گردد.