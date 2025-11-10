امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

استقلال ملی، مسیر رسیدن به پیروزی و اقتدار

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۹- ۲۱:۱۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
خبرهای مرتبط

از تسخیر لانه جاسوسی تا عین‌الاسد؛ روایت ۴۷ سال مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا

حمایت حزب موتلفه اسلامی و جامعه مهندسین از دولت و مجلس

کشور با همراهی مردم و نیرو‌های مسلح، پیروز جنگ ۱۲ روزه شد

برچسب ها: استقلال ملی ، اقتدار ملی ، ایران قوی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 