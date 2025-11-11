پخش زنده
۵۷۶ سرعتکاه در شبکه راههای خراسان شمالی به منظور ایمن سازی راهها و جلوگیری از تصادفات جادهای شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: اطلاعات سرعتکاهها در جادههای اصلی، شریانی، روستایی و فرعی استان در راستای ساماندهی، حذف و یا اصلاح آنها احصا و ۵۷۶ سرعتکاه شناسایی شد.
میقانی افزود: از این تعداد ۸۱ سرعتکاه مربوط به راههای اصلی و شریانی و مابقی در جادههای روستایی است.
میقانی تصریح کرد: به منظور استانداردسازی سرعتکاهها و بهبود کیفیت تردد از نظر تابلو علائم، آشکارسازی، رنگ آمیزی و ابعاد استاندارد، جلسهای با پلیس راه استان برگزار و مقرر شد نواقص احتمالی سرعتکاهها با اولویت راههای شریانی و اصلی طی بازدیدی مشترک احصا شود.
وی ادامه داد: پس از بازدیدهای مذکور، این اداره کل نسبت به اصلاح سرعتکاهها با تمرکز بر آشکارسازی و رنگ آمیزی اقدام خواهد بود