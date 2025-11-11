به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ۱۸ ایران، تیم سپاهان زنجان در دیداری خارج از خانه موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر ملوان انزلی را شکست دهد.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، امیرمحمد دهقانی هر دو گل تیم سپاهان زنجان را به ثمر رساند تا شاگردان بهمن رضایی با این پیروزی، ۹ امتیازی شوند و جایگاه خود را در جدول مسابقات بهبود بخشند.

همچنین در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، دو تیم نوین سرخپوشان زنجان و سپیدرود رشت در دیداری نزدیک به تساوی بدون گل دست یافتند.

با این نتیجه، تیم نوین سرخپوشان زنجان در جدول گروه دوم رقابت‌ها به ۱۰ امتیاز رسید.