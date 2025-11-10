پخش زنده
دفتر رسانهای دولت نوار غزه در بیانیهای اعلام کرد اشغالگران اسرائیلی از زمان اجرا شدن توافق آتش بس در نوار غزه ۲۸۲ بار آن را نقض کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این بیانیه آمده است از زمان اجرا شدن توافق آتش بس در نوار غزه ۲۴۲ شهروند به شهادت رسیدند و بیش از ۶۲۰ نفر دیگر مجروح شدهاند که در تعارض آشکار با تمام عرفها و اسناد شناخته شده بینالمللی قرار دارد.
دفتر رسانهای دولت در نوار غزه افزود اشغالگران ۸۸ مورد عملیات تیراندازی علیه غیرنظامیان، ۱۲ عملیات نفوذ خودروهای نظامی به داخل مناطق مسکونی با عبور از خط زرد، ۱۲۴ عملیات بمباران، ۵۲ عملیات تخریب ساختمانهای غیرنظامی و ۲۳ مورد بازداشت شهروندان در مناطق مختلف نوار غزه انجام دادهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما نقض مکرر و متجاوزانه این توافق را به شدت محکوم کرده و اشغالگران را مسئول کامل پیامدهای انسانی و امنیتی آن میدانیم و تاکید داریم که ادامه این روند تهدیدی آشکار برای نقض این توافق در برابر جامعه بینالملل و کشورهای ضامن اجرای این توافق محسوب میشود.
دفتر رسانهای دولت نوار غزه همچنین رئیس جمهور آمریکا و کشورهای ضامن اجرای توافق و طرفهای میانجیگر را به مسئولیت پذیری و ادامه فشار واقعی به اشغالگران برای ملزم نمودن آنان به توقف نقض آتش بس دعوت کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما خواستار بازگشایی کامل و دائمی گذرگاهها و تسهیل ورود غذا و دیگر کمکهای مورد اشاره در توافق هستیم علاوه بر آنکه بر خروج بیش از ۲۲۰۰۰ بیمار و مجروح از گذرگاه رفح برای ادامه درمان در خارج تاکید کرده و نیاز بیش از ۵۰۰ هزار فلسطینی به عمل جراحی که امکان آن در غزه نیست را یادآور میشویم علاوه بر آنکه ورود تجهیزات لازم برای ایجاد سرپناه از جمله چادر و پوششهای پلاستیکی همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان را مورد تاکید قرار میدهیم.