وزیر آموزش و پرورش گفت: کرمان شایسته جایگاهی در تراز ظرفیتهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی خود در حوزه آموزش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای کاظمی در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور که به میزبانی استان کرمان برگزار شد؛ گفت: سرانه آموزشی پایینتر از میانگین کشوری در کرمان در شأن مردم این استان نیست.
وی افزود: مدرسهسازی بهترین عمل صالح و ماندگارترین باقیات صالحات است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: حرکت خیرین مدرسهساز نقطه عطفی در تاریخ تعلیم و تربیت کشور است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخصهای آموزشی در استان کرمان گفت: با وجود ظرفیتهای عظیم اقتصادی و مردمان بلندهمت، پایینتر بودن سرانه آموزشی کرمان از میانگین کشور در شأن این استان نیست.
وی مدرسهسازی را بهترین عمل صالح و مقدمه هدایت نسل آینده دانست.
وی خاطرنشان کرد: وقتی سرانه آموزشی استان کرمان را میبینم، باورش سخت است که استانی با این همه ظرفیت و پیشینه فرهنگی، شاخصهای آموزشیاش از میانگین کشور پایینتر باشد. این در شأن مردم فرهیخته و بلندهمت کرمان نیست.
وی با اشاره به وضعیت برخی مدارس استان افزود: هنوز در شهر کرمان کلاسهای پیش ساخته وجود دارد و حدود ۳۰ درصد مدارس نیازمند نوسازی یا مقاومسازی هستند. البته اقدامات مؤثری انجام شده، اما فاصله تا استانداردهای مطلوب باقی است و نباید به وضعیت فعلی قانع باشیم.
کاظمی با تجلیل از روحیه نوعدوستی خیرین کرمانی گفت: یکی از خیرین در همین استان جملهای گفت که همیشه در ذهنم مانده است؛ ما خیر نیستیم، ما بدهکار مردم و جامعهایم. این نگاه عمیق، نشانه ایمان و خلوص است و چنین انسانهایی سرمایه واقعی کشورند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود: مدرسهسازی بهترین عمل صالح است، زیرا مقدمات هدایت و تربیت انسانها را فراهم میکند.
وی با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت خیرین در سال گذشته خاطرنشان کرد:خیرین مدرسهساز کشور در سال گذشته حدود ۱۸ و نیم همت در این حوزه سرمایهگذاری کردند و این رقم تا امروز از ۲۲ همت نیز فراتر رفته است که جای تبریک و تقدیر دارد.
کاظمی افزود: حرکت خیرین مدرسهساز، نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش کشور است که آثار آن نسلها ماندگار خواهد ماند.