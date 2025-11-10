فعالیت ستاد اقامه نماز شهرستان مراغه به صورت رسمی و تشکیلاتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام و المسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه در آیین آغاز فعالیت ستاد اقامه نماز جمعه مراغه گفت: تلاوت قرآن و نماز بهترین راه برای نزدیک شدن به خداوند متعال است.

وی اضافه کرد: ستاد اقامه نماز جمعه در طول هفته برای انجام فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی فعالیت خواهد کرد.

امام جمعه مراغه گفت:جذب جوانان به قرآن، نماز، مساجد و فعالیت‌های فرهنگی در اولویت برنامه‌های این ستاد خواهد بود.

وی افزود: برای فعالیت جوانان در نماز جمعه کمیته‌ای فعال شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده گفت: نماز سنگر روشنگری برای تبیین احکام دینی، مسائل سیاسی و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

امام جمعه مراغه گفت:نماز جمعه بهترین فرصت برای بیان مسائل دینی، اجتماعی و اخلاقی برای مومنان است.

وی افزود: نماز جمعه در مراغه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به صورت منظم و باشکوه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام بهروز جعفری رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه در این مراسم نیز گفت: اساس تشکیل این ستاد برنامه ریزی برای پویایی نماز جمعه و جذب جوانان و افزایش فعالیت‌های فرهنگی در نماز جمعه است.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه نماز جمعه محور برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در شهر است افزود: این ستاد در قالب کمیته امور جوانان، کمیته پشتیبانی، امور بانوان، سیاست گذاری، انتظامات و کمیته اجرایی فعالیت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی برای حضور جوانان و نوجوانان در نماز‌های جمعه در اولویت برنامه‌های این ستاد خواهد بود.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام توفیق فام به عنوان مسئول ستاد اقامه نماز جمعه مراغه معرفی شد.

هم اکنون ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور فعال است.