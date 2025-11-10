پیگیری لوایح مهم هوش مصنوعی و مهریه در کنار رسیدگی به مسائل عمرانی استان قزوین
نماینده قزوین از تصویب کلیات لایحه مهریه و جلسات فشرده کمیسیون امنیت ملی برای مبارزه با نفوذ در کنار پیگیری پروژه اتوبان اقبالیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آوج در مجلس شورای اسلامی در خبر 20 شبکه قزوین، به تشریح مهمترین اقدامات قانونگذاری و پیگیریهای حوزه انتخابیه خود در هفته گذشته پرداخت.
وی افزود: تمرکز بر بررسی جایگاه، ساختار و مدیریت عالی علم و فناوری هوش مصنوعی در جلسات متعدد کمیسیونها به منظور بهروزرسانی کشور همگام با پیشرفتهای جهانی از اولویت های مجلس است.
نماینده قزوین ادامه داد: پیگیری موضوع مهریه که دغدغه بسیاری از زوجین است و اعلام شد کلیات طرح در مجلس به تصویب رسیده و انتظار میرود هفته آینده به سرانجام برسد تا ازدواج به عنوان یک فرصت تلقی شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع امنیت ملی و نفوذ گفت: حضور فشرده در کمیسیون امنیت ملی و بررسی عمیق مفهوم نفوذ در عصر تکنولوژی و لزوم وضع قوانین خاص برای مقابله با آن، با دعوت از کارشناسان نظامی و اطلاعاتی از برنامه های ماست.
ولایتمدار همچنین به بحث و تبادل نظر در کمیتهای با حضور نمایندگان ارتش، سپاه، فراجا، وزارت دفاع و اطلاعات برای یکپارچهسازی قوانین و تصمیمگیری در مرزها اشاره کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای میدانی و رفع موانع محلی بیان کرد: پیگیری دسترسی اتوبانی اقبالیه که بیش از ۴۵ سال مورد مطالبه مردم بود. پیگیری راهاندازی ایستگاه قطار در ورودی آبیک، تلاش برای راهاندازی مجدد مرکز دیالیز الوند که تعطیل شده بود و اکنون به لطف پیگیریها فعال شده است.
وی در پایان از سفر آتی دولت به استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که فرصت مناسبی برای توسعه استان فراهم شود.