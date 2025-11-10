به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع دستی شهرستان اسکو با حضور تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان این عرصه در حمام تاریخی میلان اسکو آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه از روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه تا جمعه ۲۳ آبان‌ماه همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب پذیرای بازدیدکنندگان است.

غرفه‌های متنوع این نمایشگاه شامل صنایع دستی، محصولات غذایی محلی، خشکبار، عرقیات گیاهی و سایر تولیدات خانگی هستند.

محمد باقر آقایی فرماندار اسکو با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های بانوان و کارآفرینان محلی و زمینه‌ساز توسعه اقتصاد خانواده و اشتغال پایدار در شهرستان است.

گفتنی است برگزاری این نمایشگاه با مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیریت جهاد کشاورزی، کمیته امداد ، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، شهرداری اسکو و سایر نهاد‌های مرتبط صورت گرفته است.