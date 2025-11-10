پخش زنده

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با نتیجه ۸ بر یک مقابل قزاقستان در فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز مسابقه فینال رقابتهای تنیس روی میز، تیم دونفره ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی تبار با نتایج ۱۶–۱۴، ۵–۱۱، ۱۴– ۱۶ از تیم قزاقستان شکست خورد. تیم دونفره قزاقستان را آلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف تشکیل دادند.
در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست، دست نخست را با نتیجه ۴ – ۱۱ باخت، در دو دست بعدی هم با نتایج ۶ – ۱۱ و ۱۳ – ۱۱ برابر کرایلی سیمنکو شکست خورد.
در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر آلن کومانگالیف در دومین بازی انفرادی قرار گرفت
و با نتایج ۵ - ۱۱، ۶ – ۱۱ و ۸ – ۱۱ شکست خورد تا ملیپوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر قزاقستان بازنده شوند و به نشان نقره بسنده
تیم ملی تنیس روی میز ایران، ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی در مصافی پرهیجان بر تیم الجزایر غلبه کرد و راهی فینال این رقابتها شد.
همچنین در فینال بانوان تنیس روی میز بازیهای کشورهای اسلامی نیز تیم مصر با نتیجه ۸ - ۵ ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.