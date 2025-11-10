در پی تماس‌های مردمی با سامانه ۱۶۲، مشکلات شهری در الوند، خاک علی و شال توسط رسانه ملی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در ادامه برنامه «صدای مردم» و پیگیری مطالبات مردمی از طریق سامانه ۱۶۲، امشب موضوعات مختلفی از شهرهای استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

الوند: یکی از شهروندان با گلایه از فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی این شهر، اعلام کرد که بیشتر اتوبوس‌های خط واحد دچار نقص فنی هستند و در حین حرکت خاموش می‌شوند.

خاک علی: شهروندی از این منطقه نسبت به عدم تحقق وعده آسفالت مسیر خاک علی به رو اعتراض کرد. وی گفت تنها بخش کوچکی از مسیر آسفالت شده و باقی مسیر به حال خود رها شده که موجب آسیب به خودروها می‌شود.

درمان و بهزیستی: یکی از مخاطبان سامانه ۱۶۲ از عدم پرداخت فاکتورهای درمانی توسط سازمان بهزیستی خبر داد. وی اعلام کرد که با وجود ارائه فاکتورهای درمانی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان، هنوز هیچ مبلغی پرداخت نشده و بهانه نبود اعتبار مطرح می‌شود.

شال: مشکل تردد خودروهای سنگین از خیابان‌های شهر شال همچنان پابرجاست. شهروندان خواستار احداث پارکینگ اختصاصی برای خودروهای حمل بار و آجر شدند.

یاری شهردار شال، در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد: اقدامات لازم برای احداث کمربندی جنوبی شهر آغاز شده و تاکنون ۱۵۰۰ متر از مسیر اجرا شده است.

وی همچنین از تهیه زمین برای ساخت پارکینگ خبر داد اما به دلیل اختلافات مالی با مالک زمین، اجرای پروژه با تأخیر مواجه شده است.