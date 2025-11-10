اجرایی شدن زیست بومهای دیجیتال دولت
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرایی شدن زیست بومهای دیجیتال دولت با همکاری دانشگاهها خبر داد و گفت:این سازمان با دانشگاهها برای ایجاد زیستبومهای دیجیتال دولت همکاری میکند و دانشگاه تبریز میتواند در طراحی و تدوین اسناد یکی از اکوسیستمهای دیجیتال دولت کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمدمحسن صدر در جمع مسئولان دانشگاه تبریز از اجرایی شدن زیست بومهای دیجیتال دولت با همکاری دانشگاهها خبر داد و گفت:دانشگاه تبریز باید به طور فعال در این فرآیند مشارکت داشته باشد و قرارداد مربوطه هر چه سریعتر نهایی شود بر این اساس دولت هوشمند با کمک بخش خصوصی و ظرفیت دانشگاهها میسر بوده و لازم است تا با همکاری دانشگاهها، مشکلات جامعه و صنعت شناسایی و رفع شود.
صدر ادامه داد: مرکز آپای دانشگاه تبریز در حوزه امنیت سایبری و پردازش داده یک ظرفیت بسیار مهمی بوده و وزارت ارتباطات از طرحهای فناورانه و هوشمندسازی در آذربایجان شرقی حمایت ویژه دارد.
وی با اشاره به لزوم تقویت همکاری میان دولت و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه پیشرفت کشور در بخشهای مختلف از دانشگاهها میگذرد و بر این اساس باید دانشگاهها به ظرفیت و بلوغ لازم دست یابند.
محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز نیز اعتماد دستگاههای اجرایی به دانشگاهها را زمینه ساز انجام کارهای مهم و اثرگذار در کشور عنوان کرد و گفت: جلسه امروز در راستای سفر هفته گذشته وزیر ارتباطات به دانشگاه تبریز به جهت بررسی و هماهنگی نحوه همکاری دانشگاههای آذربایجان شرقی با حوزه ICT وزارت ارتباطات برگزار شد.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای علمی بالای دانشگاه تبریز و حضور اساتید مجربی از گروههای مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در دانشکدههای مختلف دانشگاه و نیز دانشکده کشاورزی امیدواریم بتوانیم در یکی از زیستبومهای تخصصی مورد نظر وزارت مشارکت فعال داشته باشیم.
وی تاکید کرد: دانشگاه تبریز آماده همکاری گسترده و موثر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینههای مختلف دارد.
اعلمی اظهار کرد: هدف دانشگاه تبریز برنامه ریزی مشترک و تعامل سازنده میان دانشگاه و وزارت و اتصال عملی ظرفیت علمی دانشگاه به نیازهای اجرایی و صنعتی حوزه ICT است که در این راستا به کاهش ناکارآمدی در دستگاههای اجرایی کمک خواهد شد.
وی در خصوص ظرفیتهای عمرانی این دانشگاه نیز اظهار کرد: یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت حدود هشت هزار متر مربع با قابلیت توسعه تا ۱۰ هزار متر مربع در دانشگاه تبریز وجود دارد که پس از تکمیل از طریق ظرفیتهای قانون جهش دانشبنیان، بخشی از آن به شرکتها واگذار می شود تا به عنوان مرکز نوآوری و فناوری استفاده شود.
وی از پیگیری ایجاد شهرک دانشبنیان در داخل دانشگاه خبر داد و گفت: این فضا میتواند زمینه مناسبی برای جذب افراد متخصص و شرکتهای دانشبنیان باشد که تا امروز مکاتبات لازم درحال پیگیری است تا دانشگاه بتواند نقش خود را در توسعه کشور به نحو احسن ایفا کند.
اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز از ایجاد مرکز هوش مصنوعی شمالغرب کشور در این دانشگاه خبر داد و گفت: یک باب ساختمانی پنج طبقه به مساحت ۲ هزار متر مربع به عنوان مرکز هوش مصنوعی آماده شده است که قرار است این مرکز تحت نظر دانشگاه فعالیت کرده و به ارائه خدمات تخصصی در حوزههای مختلف فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و همکاری با کشورهای همجوار بپردازد.
وی افزود: این مرکز نقش مهمی در بحث پژوهشها و نوآوریهای دانشگاه در پروژههای بزرگ حوزه کشاورزی و فناوریهای نوین خواهد داشت و راهاندازی سامانه پردازش سریع (HPC) و اجرای پروژه زیستبوم دیجیتال لجستیک در بخش کشاورزی از جمله پیشنهادات دانشگاه تبریز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.