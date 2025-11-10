نشست تبیینی کمیسیون قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اتباع خارجی مناطق جنوب شرق استان تهران به میزبانی فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین برگزار شد.

نشست تبیینی کمیسیون قاچاق کالا و ارز و اتباع خارجی در ورامین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدکمال سادات معاون امنیتی،انتظامی استانداری تهران گفت: در این نشست گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و انتظامی جنوب شرق استان تهران درباره روند مقابله با قاچاق کالا و مدیریت اتباع خارجی ارائه شد.

معاون امنیتی،انتظامی استانداری تهران افزود: یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند برخورد با کالاهای قاچاق دانستند و به گفته مسئولان، تأخیر در تعیین تکلیف کالاهای کشف‌شده و نبود فضای مناسب برای نگهداری آن‌ها، روند رسیدگی را با مشکل مواجه کرده است.

معاون استاندار تهران در این نشست با تأکید بر پیگیری جدی این موضوع گفت: نبود انبار تملیکی باعث شده تا بخشی از کالاهای کشف‌شده مدت‌ها در انتظار تعیین تکلیف بماند و این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم تا برای جنوب شرق استان نیز راهکار مناسبی تبیین شود و در کارگروه‌های مربوطه به نتیجه برسد.

وی همچنین از آغاز مرحله دوم جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان خبر داد و افزود: سامانه‌ای با شماره ۱۴۳۸ راه‌اندازی شده تا شهروندان بتوانند محل‌های تجمع و اسکان اتباع غیرمجاز را گزارش دهند.

افرادی که به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند باید از مسیرهای قانونی وارد شوند و با رعایت احترام و تکریم، از کشور طرد خواهند شد.

در پایان این نشست بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهی اتباع خارجی تأکید شد