پخش زنده
امروز: -
نشست تبیینی کمیسیون قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اتباع خارجی مناطق جنوب شرق استان تهران به میزبانی فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدکمال سادات معاون امنیتی،انتظامی استانداری تهران گفت: در این نشست گزارشهای دستگاههای اجرایی و انتظامی جنوب شرق استان تهران درباره روند مقابله با قاچاق کالا و مدیریت اتباع خارجی ارائه شد.
معاون امنیتی،انتظامی استانداری تهران افزود: یکی از چالشهای اصلی در فرآیند برخورد با کالاهای قاچاق دانستند و به گفته مسئولان، تأخیر در تعیین تکلیف کالاهای کشفشده و نبود فضای مناسب برای نگهداری آنها، روند رسیدگی را با مشکل مواجه کرده است.
معاون استاندار تهران در این نشست با تأکید بر پیگیری جدی این موضوع گفت: نبود انبار تملیکی باعث شده تا بخشی از کالاهای کشفشده مدتها در انتظار تعیین تکلیف بماند و این موضوع را در دستور کار قرار دادهایم تا برای جنوب شرق استان نیز راهکار مناسبی تبیین شود و در کارگروههای مربوطه به نتیجه برسد.
وی همچنین از آغاز مرحله دوم جمعآوری اتباع غیرمجاز در مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان خبر داد و افزود: سامانهای با شماره ۱۴۳۸ راهاندازی شده تا شهروندان بتوانند محلهای تجمع و اسکان اتباع غیرمجاز را گزارش دهند.
افرادی که بهصورت غیرقانونی در کشور حضور دارند باید از مسیرهای قانونی وارد شوند و با رعایت احترام و تکریم، از کشور طرد خواهند شد.
در پایان این نشست بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهی اتباع خارجی تأکید شد