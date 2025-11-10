این روزها و تب و تاب کمبود نهاده‌ها از کف دامداری‌ها و بازارگاه ها به صحن مجلس شورای اسلامی رفته و حتی در نشست بازرسی کل کشور نیز شنیده می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی گفت: ما در حوزه سامانه بازار که بحث عرضه در واقع نهاده های دامی هم هست نظارت مناسبی انجام نشده است .

در جریان بررسی دلایل کمبودها پای خشکسالی هم به پرونده باز می شود.

مجید آنجفی معاون امورزراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت : مجموعاً ۱۴۰ میلی‌متر بیشتر بارندگی کشور نبود.

هشداری که قبلاً در حضور رئیس جمهور هم مطرح شده بود.

امسال 40 درصد کاهش بارش داریم و ۷۵ درصد گندم و غلات کشور ما در قسمت غربی کشور تولید می شود .

این میزان کاهش بارش‌ها بیشترین تأثیر خودش رو بر دیمزارها و مراتع می‌گذارد.

مجید حسنی مقدم سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت :

حداقل ۱۰ میلیون تن نیاز تغذیه دام و طیور ما متأثر از بخش خشکسالی بوده است .

یکی از نهاده‌های اصلی دامداری‌ها جو دامی است که در شرایط معمول نیمی در داخل تولید و نیمی از آن وارد می شود .

فقط در کشت جو ۸۰۰ هزار تن کاهش عملکرد داشتیم.

متولیان امر بر این عقیده‌اند کاهش تولید در داخل فشار خود را بر افزایش تقاضا از بازارگاه گذاشته و کمبود را تشدید کرده است.

رحمان مسجدی سرپرست زنجیره تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گفت : امسال اون دامداران و مرغدارانی که دوباره به خاطر خشکسالی به سامانه برگشتن ما مجدد به آنها نهاده تخصیص دادیم و آمار دقیقی هم از میزان آن ندارم .

و سؤال اینکه وزارت کشاورزی چقدر به هشدارهای هواشناسی اعتنا کرده است .

شاید بحثهای شده باشد ولی ما به این شدت خشکسالی را انتظار نداشتیم که اتفاق بیفتاد.

مهدی فامیل محمدی کارشناس اقتصادی گفت : اگر این رو در ابتدای سال و فصل بودجه ریزی پیش‌بینی می‌کردند که امسال نیاز ما به نهاده باید از واردات بیشتر تأمین بشود چرا ما اومدیم و در فصل بودجه ریزی ارز ترجیحی رو از سال‌های گذشته هم کمتر کردیم.

با این حال متولی ثبت سفارشات نهاده‌ها مشکل اصلی را تخصیص نشدن ارز کافی عنوان می‌کند.

شهرام آذین مدیر کل مرکز بازرگانی داخلی جهاد کشاورزی گفت : ما از بعد اقدامی که وزارت جهاد به عنوان تأمین کننده انجام داده. بعدی که تو این قضیه متأسفانه خیلی تحت تأثیر قرار داد عدم تأمین ارز بود.

در هر صورت بررسی‌های میدانی ما نشان می دهد متقاضیان جدید به علت خشکسالی بعد از آنکه نتوانستند با مراجعه به سامانه بازارگاه نسبت به تأمین نهاده‌های خود اقدام کنند، مجبور شدند آن رو از بازار آزاد با ۲ تا ۳ برابر قیمت تهیه کنند.