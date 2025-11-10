به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جواد حق لطفی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: استان قزوین در راستای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌ها، بسته‌ای با اعتبار تقریبی ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) را برای سفر هیئت دولت تدارک دیده است. این پروژه‌ها در چهار حوزه اصلی بهداشت و درمان، انتقال و آبرسانی، عمرانی و اقتصادی تعریف شده‌اند.

وی افزود: نکته قابل توجه در این بسته اعتباری، سهم تأمین منابع است؛ به طوری که تنها حدود یک همت (معادل ۱ درصد کل اعتبار) از محل بودجه مستقیم عمرانی و دولتی تأمین شده است. مابقی اعتبار، یعنی نزدیک به ۹۹ درصد، از طریق مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری، از جمله مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها، جذب خواهد شد. این رویکرد بر اساس تجمیع منابع و استفاده از تمامی پتانسیل‌های استان برای رفع مشکلات عمرانی، صنعتی و کشاورزی استوار است.

حق لطفی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان، قزوین را دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع دانست. این استان به عنوان نقطه‌ای نادر در کشور، اتصال‌دهنده نزدیک به ۱۱ یا ۱۲ استان به پایتخت است و در کریدور ارتباطی شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد، که از گذشته نیز محل تلاقی جاده ابریشم بوده است.

به گفته وی؛ وجود صنایع قوی، نزدیکی به تهران و دسترسی به بنادر مهم، موقعیت منحصربه‌فردی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در پروژه‌هایی مانند انتقال آب، تلاش شده تا از ظرفیت تعادل زمین و تعریف فرایند‌های ویژه برای اتمام موفقیت‌آمیز پروژه‌ها استفاده شود.

حق لطفی تأکید کرد: تمامی نیاز‌های استان شناسایی، دسته‌بندی و مطالعه شده‌اند و پروژه‌ها بر اساس پیشران بودن و میزان خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، اولویت‌بندی و توزیع مکانی شده‌اند.

وی افزود: در راستای رفع بحران کمبود منابع آبی استان قزوین، مسئولان از اجرای یک مدل جدید سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه انتقال آب شرب از سد طالقان خبر دادند. این پروژه که حدود ۲۵ سال پیش مطالعات آن آغاز شده بود و تاکنون با کندی پیش می‌رفت، با مدل جدید می‌تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسد. مجموع اعتبارات لازم برای این طرح ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۹۹ درصد آن از طریق مدل‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی (از جمله تهاتر زمین) تأمین خواهد شد. این تحول اساسی در نحوه تأمین مالی، نقطه عطفی در تاریخ اجرای پروژه‌های زیرساختی استان قزوین محسوب می‌شود.

حق‌لطفی، در تشریح جزئیات پروژه حیاتی انتقال آب سد طالقان به دشت قزوین، اعلام کرد: برای جلوگیری از تأخیر پیش‌بینی شده ۱۵ ساله دیگر در صورت تکیه بر اعتبارات دولتی، مدل تأمین مالی سنتی کنار گذاشته شده و با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر تهاتر زمین و مدل سرمایه‌گذاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، سرعت اجرای پروژه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه نیازمند اجرای حدود ۳۳۰ کیلومتر شبکه است. مطالعات این پروژه از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و سهمیه ۶۰ میلیون متر مکعب آب شرب استان در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید، اما با وجود گذشت حدود ۱۹ تا ۲۰ سال، پروژه به دلیل مشکلات مالی به اتمام نرسیده بود. در ابتدای سال ۱۴۰۴، پس از جلسات متعدد، مشخص شد که اگر پروژه صرفاً با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ دولتی پیش برود، اتمام آن ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر زمان خواهد برد؛ این زمان‌بندی به دلیل اتمام ذخایر آب زیرزمینی استان غیرقابل قبول تشخیص داده شد.

به گفته حق لطفی؛ در گام اول تأمین منابع این مدل جدید سرمایه‌گذاری، از ظرفیت تهاتر زمین در چارچوب یکی از مدل‌های سرمایه‌گذاری (مرتبط با وزارت راه و شهرسازی) استفاده می‌شود که این مدل شامل ایجاد یک شهرک دو منظوره است که همزمان به شهرک گردشگری استان نیز کمک می‌کند. لازم به ذکر است که بخشی از فاز اول پروژه پیش‌تر به صورت اضطراری برای شهر آبیک مورد استفاده قرار گرفته بود، اما پس از آن متوقف شده بود.

وی در خصوص پروژه توضیح داد: پروژه انتقال آب قزوین، با هدف تأمین آب ۱۹۴ روستا و ۱۵ شهر استان، رسماً وارد فاز اجرایی شده و عملیات تجهیز کارگاه آغاز گردید. این پروژه حیاتی که اجرای همزمان آن با تصویب هیئت دولت پیش می‌رود، با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌ای معادل ۱۰ برابر (از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۲.۵ همت)، به دلیل نگرانی‌های اقلیمی و بار جمعیتی آتی، با سرعت بخشیدن به کار با استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

حق لطفی اعلام کرد: پروژه پس از بازدید‌های میدانی، نهایتاً در اواخر مرداد ماه با حضور استاندار و معاونین وزرا در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب نهایی رسید و قرارداد‌های آن منعقد شده است. برای جبران تأخیر و پاسخگویی به افزایش پیش‌بینی شده بار جمعیتی در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶، عملیات لوله‌گذاری از چهار جبهه کاری به صورت همزمان آغاز شده است. این جبهه‌ها شامل شروع از نقطه صفر (لوله ۱۶۰۰ میلی‌متر) به سمت مهرگان و قزوین، و همچنین اجرا از انتهای خط (لوله ۵۰۰ میلی‌متر) از سمت تاکستان و منطقه زیاباد است.

معاون عمرانی استاندار گفت: این پروژه شامل انتقال آب سطحی تصفیه‌شده با ظرفیت ۳ متر مکعب بر ثانیه است.

حق لطفی ضمن تأکید بر اهمیت امیدواری، وضعیت پیچیده ناشی از ناترازی انرژی و اقلیم را یادآور شد، زیرا کمبود آب مستقیماً بر ظرفیت تولید برق آبی اثر می‌گذارد.

وی همچنین اشاره کرد که پروژه سد طالقان نیز به مرحله اجرا رسیده است. همچنین، هزینه پروژه ۱۰ برابر شده است؛ پروژه‌ای که برآورد اولیه آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود، اکنون ۱۲.۵ همت هزینه در بر دارد.

حق‌لطفی اعلام کرد: استان قزوین در زمینه سرعت کار و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن ملی مقام اول کشور را کسب کرده است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها از ۳۲ درصد در ابتدای دولت به ۷۲ درصد افزایش یافته، از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان قدردانی کرد و برنامه ریزی برای ۲۴،۰۰۰ واحد در پنج نقطه استان را ادامه فعالیت‌های دولت در سال ۱۴۰۴ دانست.

حق‌لطفی در تشریح وضعیت پروژه‌های زیرساختی، به پیش‌بینی افزایش جمعیتی قابل توجه در سال‌های ۱۴۰۴، ۴۰۵ و ۴۰۶ اشاره کرد و گفت که این امر موجب برنامه‌ریزی برای کار در چهار جبهه کاری در مسیر‌های قزوین، مهرگان و منطقه ضیااباد شده است.

وی تأکید کرد که اجرای پروژه نباید معطل اقلیم شود و زمان اجرای فاز اجرایی تقریباً یک و نیم سال تخمین زده شده است.

معاون استاندار در ادامه، چالش اصلی استان را کمبود سرانه تخت بیمارستانی دانست که ناشی از موقعیت استان در کریدور ارتباطی با ۴۰۰ میلیون تردد سالانه و وجود ۴۰۰۰ واحد صنعتی است.

وی کمبود‌ها را در حوزه‌های تخصصی مانند سرطان، پرتو درمانی و سوختگی پررنگ خواند.

حق لطفی گفت: راهبرد اصلی در این حوزه، تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز طرح‌های جدید است: شروع ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی که در فاز اول ۴۷۰ تخت اضافه می‌کند و همچنین مطالعات بیمارستان ۷۰۰ تخت‌خوابی شهید رجایی جهت تزریق اعتبار در سفر رئیس جمهور نهایی شده است.