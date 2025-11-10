رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری از آغاز نصب نشان رسمی این اتحادیه بر روی کامیون‌های مجاز خبر داد و نسبت به فعالیت افراد سودجو و غیرمجاز در پوشش حمل بار و اثاثیه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، آقای مرادی اعلام کرد: به منظور سامان‌دهی فعالیت ناوگان حمل و نقل و جلوگیری از سوء‌استفاده برخی افراد، طرح نصب نشان اتحادیه بر روی کامیون‌ها و خودرو‌های باری دارای مجوز آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش شکایات مردمی درباره کلاهبرداری‌های انجام شده در پوشش شرکت‌های حمل بار، افزود: متخلفان غیرمجاز در برخی موارد با دریافت مبالغ سنگین، از تحویل بار خودداری یا آن را سرقت می‌کنند.

به گفته مرادی، در حالی که نرخ واقعی حمل اثاثیه درون‌شهری بین ۵ تا ۶ میلیون تومان است، برخی از این افراد تا ۵۰۰ میلیون تومان از مردم اخاذی کرده‌اند.