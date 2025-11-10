ایلیا صالحی‌پور، ملی پوش وزنه برداری مردان کشورمان در بازی‌های کشور‌های اسلامی صاحب یک مدال طلا و دو نقره و برنز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم شامگاه دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱A برگزار و ایلیا صالحی پور ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشور‌های افغانستان، کویت، ازبکستان، عربستان، بنگلادش، ایران، سوریه، عمان، قرقیزستان و کامرون حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۸۸ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی شد. او در حرکت سوم موفق شد وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و مدال طلای یک ضربه را از آن خود کرد.

مراسم اهدای مدال این وزن با حضور مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان برگزار شد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزن ۱۶۱ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد.

یوسف المدارهم از عربستان هم با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در مکان سوم حرکت یک‌ضرب ایستاد.

در حرکت دو ضرب ملی پوش کشورمان در حرکت اول وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم نشد و با مجموع ۳۵۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره مجموع و برنز دو ضرب شد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم و مجموع ۳۶۳ کیلوگرم در مکان اول ایستاد و صاحب مدال طلا مجموع شد.

امورسالم الخنجری از عمان در حرکت دو ضرب وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را مهار کرد و با مجموع ۳۵۴ کیلوگرم در مکان سوم ایستاد. او در یک ضرب وزنه ۱۵۳ کیلوگرم بالای سر برده بود.





بدین ترتیب کاروان ایران با کسب ۲ نشان طلا، ۲ نقره و ۸ برنز و مجموع ۱۲ در جایگاه هشتم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد.





