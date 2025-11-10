به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره سوگواره ملی «محرم محرم» که به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی لرستان در سالن همایش‌های دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد،افزود: بر خود می‌بالم که در این محفل نورانی در پاسداشت یاد و راه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی ـ صهیونی، توفیق حضور یافته‌ام تا از پیوند مقدس ایمان و وطن سخن بگویم؛ پیوندی که از عاشورا تا امروز موتور اقتدار ملی و رمز ماندگاری ایران بوده است.

وی ادامه داد: در هنگامه‌ای که جهان با ظهور واقعیت‌های نوین پسا آمریکایی روبه‌رو است و فروپاشی اسطوره شکست‌ناپذیری غرب در میدان‌های نبرد حقیقت و اراده آشکار شده است، ملت ایران و امت مقاومت بار دیگر به واسطه ایمان و جوانان خود معنای تازه‌ای از پایداری، غیرت و هویت ملی را به جهانیان عرضه کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان اظهار کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی- صهیونی که در آن جبهه مقاومت منطقه‌ای از فلسطین تا لبنان و تا مرزهای ایمان و وجدان بشریت ایستاد نشانه‌ای از شکستن هیمنه قدرتی است که نیم قرن با زر و زور خوی تجاوز خود را پوشانده بود.

پورعلی تصریح کرد: امروز وقتی از لرستان می‌گوییم از سرزمین مردانی سخن می‌گوییم که از سینه کوه‌های زاگرس تا تپش قلب خرم‌آباد همواره هویت ملی را با حرارت ایمان درهم تنیده‌اند.

وی بیان کرد: در این مسیر لرستان باید به‌عنوان استان الگوی امنیت اجتماعی مقاوم شناخته شود؛ جایی که سیاست، فرهنگ و ایمان در کنار هم تعریف می‌شوند، اگر بخواهیم تمامیت ارضی فقط یک واژه نباشد باید جامعه‌ای بسازیم که هویت ملی را در قالب زندگی روزمره بازآفرینی کند.

معاون استاندار لرستان ادامه داد: از این‌رو یادواره محرم و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا - صهيون فقط مراسم پاسداشت نیست بلکه تجدید پیمان با معناست؛ پیمان با اراده جوان ایرانی برای ادامه راه استقلال و عزت محرم یعنی حقیقت مقاومت و وفاداری به ایمان در برابر سلطه است.

پورعلی تصریح کرد: در این مسیر از جهاددانشگاهی که با درایت و احساس مسئولیت ملی زمینه برگزاری چنین رویداد ارزشمندی را فراهم ساخته و بستر گفت‌وگوی آگاهانه میان نسل جوان و اندیشه سیاسی را مهیا کرد صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: نقش جهاددانشگاهی در این معرکه تربیت نسلی از جوانان بصیر و متعهد است که بتوانند در برابر جنگ شناختی و فرهنگی دشمن با اندیشه علمی و روح مقاومت بایستند.این نهاد خط مقدم جهاد دانایی در پاسداشت حقیقت و هویت ایران است.