وزیر آموزش و پرورش گفت: کرمان شایسته جایگاهی در تراز ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی خود در حوزه آموزش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، آقای کاظمی در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور که به میزبانی استان کرمان برگزار شد؛ گفت: سرانه آموزشی پایین‌تر از میانگین کشوری در کرمان در شأن مردم این استان نیست ومدرسه‌سازی بهترین عمل صالح و ماندگارترین باقیات صالحات وحرکت خیران مدرسه‌ساز نقطه عطفی در تاریخ تعلیم و تربیت کشور ا است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های آموزشی در استان کرمان گفت: با وجود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و مردمان بلندهمت، پایین‌تر بودن سرانه آموزشی کرمان از میانگین کشور در شأن این استان نیست.

وی خاطرنشان کرد: وقتی سرانه آموزشی استان کرمان را می‌بینم، باورش سخت است که استانی با این همه ظرفیت و پیشینه فرهنگی، شاخص‌های آموزشی‌اش از میانگین کشور پایین‌تر باشد. این در شأن مردم فرهیخته و بلندهمت کرمان نیست.

وی با اشاره به وضعیت برخی مدارس استان افزود: هنوز در شهر کرمان کلاس‌های پیش ساخته وجود دارد و حدود ۳۰ درصد مدارس نیازمند نوسازی یا مقاوم‌سازی هستند. البته اقدامات مؤثری انجام شده، اما فاصله تا استاندارد‌های مطلوب باقی است و نباید به وضعیت فعلی قانع باشیم.

کاظمی با تجلیل از روحیه نوع‌دوستی خیران کرمانی گفت: یکی از خیرین در همین استان جمله‌ای گفت که همیشه در ذهنم مانده است؛ ما خیر نیستیم، ما بدهکار مردم و جامعه‌ایم. این نگاه عمیق، نشانه ایمان و خلوص است و چنین انسان‌هایی سرمایه واقعی کشورند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر مشارکت خیران در سال گذشته خاطرنشان کرد:خیرین مدرسه‌ساز کشورپارسال حدود ۱۸ و نیم همت در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و این رقم تا امروز از ۲۲ همت نیز فراتر رفته است که جای تبریک و تقدیر دارد.