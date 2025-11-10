تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه‌های سه مگاواتی خورشیدی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و صندوق نوآوری ریاست‌جمهوری در قم به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس صندوق نوآوری ریاست جمهوری در حاشیه نشست ماهانه شهرداران مراکز استان‌ها که در قم برگزار شدبا اشاره به اینکه در کشور شرکت‌های دانش بنیان به توانمندی تولید سلول‌های صفحات خورشیدی رسیده‌اند گفت: در این تفاهم‌نامه سعی می‌شود از ظرفیت تولیدی این شرکت‌ها در زمینه تولید صفحات خورشیدی بهره برداری شود و باهمکاری تعاونی دهیاری‌ها و شهرداری مراکز استان‌ها ساخت نیروگاه‌های سه مگاواتی خورشیدی در کشور اجرایی شود.

اصغر نور الله زاده افزود: با توجه به وجود ناترازی انرژی در کشور و اینکه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور سهم خوبی در رفع ناترازی دادند با ساخت این نیروگاه‌ها گام‌های خوبی با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری برای رفع ناترازی‌ها برداشته شود.

وی افزود: بر اسلس این تفاهم‌نامه قرار شد که ۷۰ درصد ساخت این نیروگاه‌ها را دولت تامین مالی نماید و ۳۰ درصد هم از محل آورده شهرداری‌ها و تعاونی دهیاری‌ها باشد و یک سوم اعتباردرا شهردارید‌ها و دهیاری‌ها تامین کنند و دو سوم منابع مالی را هم دولت تامین کند .

نورالله زاده ادامه داد: نیروگاه‌های خورشیدی ساخته شده در یک سال آینده وارد مدار شوند و به وسعت کشور با آنیم این نیروگاه‌ها را در کشور ایجاد کنیم و گامی در زمینه رفع ناترازی انرژی‌ها برداریم.