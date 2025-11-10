پیرغلامان حسینی آبادان و خرمشهر با بدرقه مردم و مسئولان رسانه ملی راهی اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، در مراسمی که در فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان برگزار شد پیرغلامان حسینی آبادانی و خرمشهری برای شرکت در بیست و دومین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی که قرار است در مشهد مقدس برگزار شود توسط مردم و مسولان رسانه ملی بدرقه شدند.

از استان خوزستان جمعا ۱۴ پیرغلام و خادم حسینی در این اجلاس شرکت می‌کنند

اجلاس پیرغلامان به همت بسیج رسانه ملی هر سال در یکی از شهرهای ایران اسلامی برگزار می‌شود.