مسابقات دارت در بخش‌های بانوان و آقایان به همراه کودکان گرامیداشت روز کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی کیش، اعلام کرد: این مسابقات با همکاری انجمن دارت هیئت انجمن‌های ورزشی و معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش در گذرگاه ورزش مجموعه ورزشی المپیک برگزار شد.

در بخش بانوان قزوینی، حسین زاده نیک و محمدی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش آقایان هم ایمان مهدوی در جایگاه نخست ایستاد، داود بیگ حقیقی و متین دلواری به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش کودکان نیز به پنج نفر برتر جوایزی اهدا شد.