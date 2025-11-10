در آئینی که در صدا و سیمای استان لرستان برگزار شد ۹ پیرغلام حسینی به اجلاس سراسری پیرغلامان حسینی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان با اشاره به اینکه اجلاس سراسری پیرغلامان حسینی از ۲۰ تا ۲۲ آیان ماه جاری در مشهد مقدس برکزار می شود افزود:در اجلاسیه سراسری پیرغلامان حسینی ۹ نفر از مداحان و پیرغلامان لرستانی حضور دارند.

علیرضا شیروی افزود:پیرغلامان حسینی سفیران فرهنگی و مذهبی لرستان هستند که آداب و رسوم عزاداری استان لرستان را تبلیغ و تبیین می کنند.