مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران در بازدید میدانی از چند انبار کالاها در شهرستان ری گفت: کالاهای اساسی و ضروری به اندازه ی کافی در انبارها وجود دارد و با هرگونه احتکار و اخلال در بازار سریع و قاطع برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش جودکی اعلام کرد: بررسی انبارها، به‌ویژه کالاهای اساسی مردم، انجام شده و خوشبختانه همه موجودی‌ها کامل است.

وی افزود: کالاهایی مانند برنج، روغن، خشکبار و حبوبات در انبارها به‌وفور موجود است و مردم نگرانی از کمبود نداشته باشند.

جودکی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه انبار غیرمجاز، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸ و ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قانونی خواهد شد.