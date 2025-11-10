پخش زنده
امروز: -
لهستانی ها سفر شگفتانگیز خود به بیابان جهانی لوت را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی گفت: پس از ماهها برنامهریزی و هماهنگی، یازده نفر از گردشگران لهستانی که از تاریخ ۱۶ آبان ماه سفر خود را آغاز کردهاند، وارد خراسان جنوبی شدند تا تجربهای بینظیر از جاذبههای طبیعی و تاریخی بیابان جهانی لوت را در دل کویر ایران آغاز کنند.
عرب افزود: این گروه که شامل ۹ خودرو از آژانس خانه سفر پارس هستند، در ادامه برنامههای توسعه گردشگری پایدار در ایران، راهی سفر شگفتانگیز خود به یکی از مهمترین اکوسیستمهای زمینشناسی جهان شدهاند.
به گفته وی گردشگری در مناطق بیابانی همچون لوت نهتنها فرصتی برای معرفی جاذبههای طبیعی و زمینشناسی ایران است، بلکه به عنوان یک ابزار برای توسعه پایدار در این منطقه نیز عمل میکند که این سفرها نهتنها موجب معرفی ظرفیتهای بکر ایران به گردشگران خارجی میشود، بلکه باعث افزایش آگاهی نسبت به اهمیت حفظ این اکوسیستمهای خاص نیز خواهد شد. "
عرب افزود: سفر این گروه گردشگری از لهستان به بیابان لوت، در کنار جاذبههای طبیعی و زمینشناسی، فرصتی استثنایی برای آشنایی با فرهنگ و تاریخ این منطقه از ایران به شمار میرود.
معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی روستاهای تاریخی همچون دهسلم و ده سیف، علاوه بر زیباییهای طبیعی، دارای آثار تاریخی و فرهنگی غنیای هستند که به جذابیت این سفر افزودهاند، گردشگران لهستانی با عبور از این روستاها، نهتنها از زیباییهای طبیعی بهرهمند خواهند شد، بلکه با زندگی سنتی و فرهنگ بومی منطقه نیز آشنا خواهند شد.