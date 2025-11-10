به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از تشکیل یا تبدیل ۲۵ شرکت تعاونی در حوزه انرژی‌های خورشیدی خبر داد و گفت: این تعاونی‌ها با تعداد اعضای هفت هزار و ۱۱۲ نفر و اشتغال ۱۴۹ نفر و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۷۷.۸ میلیارد تومان، گام مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان برداشته‌اند.

اشرفی گفت: تعاونی‌های خورشیدی در شهرستان‌های بیرجند، زیرکوه، درمیان، قاین و خوسف تشکیل شده‌اند و نقش موثری در تقویت زیرساخت‌های انرژی پاک، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان داشته‌اند.

وی افزود: این طرح‌ها در قالب قرارداد‌های مختلف با توان تولیدی ۱۱ مگاوات در حال اجراست و بخشی از برق تولیدی این تعاونی‌ها نیز به شبکه سراسری تزریق می‌شود.

اشرفی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش از محل تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است، گفت: توسعه تعاونی‌های انرژی خورشیدی نه تنها موجب افزایش درآمد خانوار‌های روستایی شده بلکه الگویی موفق از هم‌افزایی مردمی در مسیر اقتصاد سبز و پایدار به شمار می‌آید.