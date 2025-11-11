استاندار خراسان جنوبی: مسئولیت‌های اجتماعی معادن به‌صورت منسجم، هدفمند و قانون‌مند اجرا شوند تا منافع این فعالیت‌ها مستقیماً به جامعه محلی برسد.

مسئولیت‌های اجتماعی معادن به‌صورت منسجم، هدفمند و قانون‌مند اجرا شوند

مسئولیت‌های اجتماعی معادن به‌صورت منسجم، هدفمند و قانون‌مند اجرا شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در برنامه استاندار شبکه خبر گفت: معادن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در توسعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارند و با توجه به حجم بالای فعالیت‌های معدنی در استان، ضروری است که مسئولیت‌های اجتماعی معادن به‌صورت منسجم، هدفمند و قانون‌مند اجرا شوند تا منافع این فعالیت‌ها مستقیماً به جامعه محلی برسد.

وی افزود: ما بر این باوریم که حقوق دولتی معادن باید در همان مناطق هزینه شود تا مردم محلی بیشترین بهره را از منابع طبیعی خود ببرند.

به گفته هاشمی در این راستا، روستاها و جوامع نزدیک به معادن در اولویت نخست در بهره‌مندی از پروژه‌های اجتماعی هستند و طرح‌هایی مانند آب‌رسانی، بهسازی مدارس، ارتقای خدمات درمانی و ایجاد زیرساخت‌های عمومی از جمله اقدامات در دست اجرا در این روستاها است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در شورای معادن استان، مصوبات مشخصی برای تقویت روستاهای مجاور معادن تصویب شده است و هدف ما این است که هیچ منطقه‌ای در همسایگی معدن دچار کمبود آب، مشکلات زیرساختی یا رکود اشتغال نباشد

به گفته وی این اقدامات بر پایه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، شورای معادن، بخش خصوصی و مردم محلی پیش می‌رود.

هاشمی گفت: اکنون رویداد ایران جان به خوبی در خراسان جنوبی اجرا شده و شور و شعف خاصی در استان حاکم است..

استاندار خراسان جنوبی گفت: ۵۰ درصد پدران علم ایران فرزندان خراسان جنوبی هستند و این استان عالم خیز است.

هاشمی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار دانشجو از داخل استان و خارج استان و سه کشور در خراسان جنوبی مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه پایتخت زغال سنگ خاورمیانه مربوط به خراسان جنوبی است، افزود: حدود ۴ معدن طلای فعال در استان از دیگر مزیت‌های خراسان جنوبی است؛ که توسعه و پیشرفت همه جانبه استان به ویژه در عرصه معدن تاثیر بسزایی در رفاه خانواده‌ها و مردم استان دارد.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص سند توسعه استان خراسان جنوبی گفت: در چهار محور در تلاشیم تا استان رو به رشد باشد و یکی از عوامل پیشران اقتصادی پیشرفت زیرساخت‌ها به ویژه ریل و راه آهن است که در یک سال گذشته در راه آهن یک و شش دهم همت اعتبار اختصاص داده شده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر این طرح ۳۲ درصد پیشرفت دارد و به دو جهت برای استان دارای اهمیت است.

هاشمی گفت: پایه اقتصاد استان مرزی ما راه آهن است و مبدا توسعه راه آهن است، تقاضایی که از وزیر داشتیم این بوده که طرح راه آهن همزمان با استان سیستان و بلوچستان پیش برود و پیگیر این موضوع هستیم.

وی گفت: ۱۴ قطعه از این طرح مربوط به خراسان جنوبی است که بازگشایی تونل‌ها در مسیر آرین شهر ، با پیشرفت خوبی همراه بوده و این طرح در حال انجام است.

هاشمی گفت: تکمیل طرح راه آهن سبب جهش اقتصادی برای استان خراسان جنوبی می‌شود.

وی در خصوص پروژه انتقال آب از دریای عمان نیز بسیار مهم است برای استان, گفت: خراسان جنوبی استانی است که سال‌هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند و شاهد کاهش نزولات آسمانی تا ۴۵ درصد هستیم.

هاشمی افزود: در خراسان جنوبی که استانی وسیع است بیشتر منابع آبی و سفره‌های آب زیرزمینی کاهش داشته و زمین نیز فرو نشست داشته است.

به گفته وی انتقال آب از دریای عمان می‌تواند کمک قابل توجهی به استان خراسان جنوبی و وضعیت کم آبی داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تا امروز کمتر از ۱۵ درصد این طرح پیشرفت داشته و از آنجایی که طرحی بزرگ و کلان است و مربوط به خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز می‌شود، پیش بینی اتمام این پروژه تا سال ۱۴۰۷ در صورت تزریق اعتبارات است.

به گفته هاشمی خراسان جنوبی در زمینه معادن بسیار غنی است و این استان بهشت معادن ایران است.

مشکل معادن استان خام فروشی است در حالی که بهترین سنگ زینتی در استان خراسان جنوبی است و به صورت خام به سایر استان‌ها ارسال و فراوری می‌شود.

هاشمی افزود: تلاش کردیم در یک سال گذشته ۱۲ معدن را به چرخه فراوری برسانیم.

وی در خصوص مرز و کشور افغانستان گفت: اشتراکات زیادی با این کشور وجود دارد و مرز برای ما یک فرصت است.

هاشمی گفت: با کشور افغانستان و والی فراه نشست‌های مختلفی برگزار شده تا ارتباطات به خوبی انجام شود.

وی با بیان اینکه از مرز گمرک ماهیرود صادرات خوبی انجام شده است و بیش از ۳۶۰ میلیون دلار تنها از مرز ماهیرود به افغانستان صادرات داشتیم، افزود: برای تامین نیاز استان پیگیر واردات از کشور افغانستان نیز هستیم و فقط نگاه ما به صادرات نیست.

به گفته هاشمی ۱۰۰ هکتار زمین مجدد به منطقه ویژه اقتصادی در مرز الحاق شده و سرمایه‌گذار در نقطه صفر مرزی مستقر خواهند شد.

بیش از ۳۸ درصد صادرات ایران به کشور افغانستان از گمرک ماهیرود انجام می‌شود.

به گفته وی در نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان که در بیرجند برگزار شد، ۱۵۰ تاجر افغانستانی در این نمایشگاه شرکت کردند و ۵۱ سرمایه‌گذار در منطقه ویژه اقتصادی در نقطه صفر مرزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: بحث گردشگری سلامت، معاملات اقتصادی و اشتراکات فرهنگی همه اینها موضوعاتی است که می‌توان با کشور افغانستان ارتباط تنگاتنگ برقرار کرد.

هاشمی تاکید کرد: بیشترین دغدغه معادن ما ماشین آلات و ورود ماشین آلات است.

وی گفت: با وزیر صمت مکاتباتی صورت گرفته و پیشنهاد داده شد، ورود ماشین آلات معدنی تسریع شود.

هاشمی با بیان اینکه معادن غنی و خوبی داریم و ماشین آلات فرسوده مانع پیشرفت و سرعت کار می‌شود افزود: وجود ۷۴ ماده معدنی و ۴ معدن طلا خراسان جنوبی را در کشور ممتاز کرده است.

به گفته وی استانی که معدن طلا دارد مردم نباید مشکل معیشت داشته باشند و ما به دنبال تحول در زندگی مردم به ویژه تحول در زندگی روستاییان هستیم.

استاندار در خصوص دو بانده کردن جاده‌های استان خراسان جنوبی،‌ افزود: از ابتدای دولت چهاردهم دو و پنج دهم همت اعتبار جذب شده است.

وی گفت: از ۴۶۱ کیلومتر تعیین شده بیش از ۷۰ درصد دو بانده شده است.

استاندار افزود: جاده بیرجند ـ قائن تا قبل از پایان امسال صد در صد دو بانده می‌شود.

هاشمی گفت: محور بیرجند- زاهدان - نهبندان به سمت سیستان و بلوچستان نیز در حال دوبانده شدن است و تا دو سال آینده بکامل به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه مسیر دیهوک به سمت طبس نیز در حال دو بانده سازی است گفت: یش از ۲۰ کارگاه دوبانده سازی در استان فعال است و فاز به فاز در حال کار و در حال پیشرفت است.

استاندار در خصوص مسکن مهر گفت: موفق‌ترین مسکن مهر در کشور به خراسان جنوبی اختصاص دارد.

به گفته هاشمی تاکنون ۸۰۰۰ واحد تحویل داده شده است. و اکثر این واحد‌ها ویلایی است.

وی گفت: مرحله به مرحله در حال تحویل مسکن هستیم و استان ما در کشور پیشتاز است.

هاشمی با بیان اینکه یک همت برای زیرساخت مسکن اعتبار تزریق شده است افزود: بیش از ۸۰۰ واحد هم در حال تحویل است و پیگیریم تا الباقی نیز تحویل متقاضیان داده شود.

استاندار در خصوص محصولات استراتژیک استان مثل عناب و زرشک گفت: خوشبختانه امسال با افزایش قیمت زعفران و‌ زرشک رو‌به‌رو بودیم که این به نفع کشاورزان است.

به گفته وی در بحث فرآوری و صنایع تبدیلی فرصت‌ها آماده است و ۳۰۰ مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری در استان در همه حوزه‌ها آماده است.

هاشمی گفت: کیف سرمایه‌گذاری استان آماده شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رویداد ملی ایران جان گفت: فرصت خوبی که ایران جان برای خراسان جنوبی فراهم کرده قطعاً سبب پیشرفت استان در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه اقتصادی می‌شود.