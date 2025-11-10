دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب انزلی در پی انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سید کمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در فضای مجازی گفت : پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب انزلی در این زمینه تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس تحقیقات اولیه، مشخص شد که کلیپ مذکور در شهر ساری تولید شده و انتشار آن توسط یکی از عوامل فیلمبرداری صورت گرفته است و بازیکن یادشده نیز با حضور در مرجع قضایی، نسبت به انتشار این کلیپ اقدام به طرح شکایت کرد.

موسوی همچنین گفت: با توجه به نتایج تحقیقات و احراز محل وقوع بزه، دادسرای انزلی با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، پرونده را در یوم جاری جهت رسیدگی قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ساری ارسال کرد.