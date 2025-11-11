پخش زنده
امروز: -
معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری فیروزکوه گفت: نخستین میدان میوه وتره بار این شهرستان به زودی گشایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مفید شریعت زاده افزود: این اقدام در پاسخ به گلایه های مردمی از نبود چنین مرکزی صورت می گیرد و دسترسی شهروندان به محصولات تازه را هم تسهیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: جلسات منظمی برای ایجاد بازارچه عرضه مستقیم میوه و کالاهای یارانهای برگزار شده و واگذاری این بازارچه تحت نظارت اتاق اصناف، وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی انجام خواهد شد و این طرح فرصت مناسبی برای دسترسی شهروندان به میوه با قیمت پایینتر فراهم میکند.
شریعت زاده گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده، این بازارچه تحت اختیار دو دستگاه اداری متولی، یعنی اتاق اصناف و وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی، واگذار میشود.
معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری فیروزکوه افزود: همچنین طبق فراخوانی که به زودی اعلام خواهد شد همه سرمایهگذاران علاقهمند میتوانند برای مشارکت در این طرح اقدام کنند و بر اساس شیوهنامه تنظیم شده توسط ستاد، واگذاری این بازارچه انجام خواهد شد و پیشبینی میشود بازگشایی آن ظرف دو تا سه هفته آینده صورت گیرد .