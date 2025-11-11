پخش زنده
وزنهبردار دسته ۸۸ کیلوگرم ایران، پس از درخشش خود در بازیهای همبستگی اسلامی گفت: این نخستین مدال طلای من است که بعد از سالها تمرین پرفشار و سخت به دست آوردم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایلیا صالحیپور، وزنهبردار دسته ۸۸ کیلوگرم ایران، پس از درخشش خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و کسب سه مدال ارزشمند طلا، نقره و برنز برای کشورمان گفت: «خدا را شکر بعد از چندین مسابقه متوالی توانستم اینجا بالاخره مدال بگیرم. این اولین مدال طلای من است که بعد از سالها تمرین پرفشار و سخت به دست آوردم و خیلی برام ارزشمند است. انشاءالله بتوانم این روند را ادامه دهم و برای کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنم.»
صالحیپور درباره شرکت در مسابقات جهانی پیش از این رویداد افزود: «۲۰ روز پیش در مسابقات جهانی بزرگسالان در نروژ شرکت کردم و وزنه زدم. بلافاصله بعد از بازگشت به ایران، حتی برای استراحت هم به خانهنرفتم و اردوها شروع شد تا آمادگی بدنم را حفظ کنم و توانستم اینجا سه مدال خوشرنگ را به دست بیاورم.»
ایلیا درباره وزنه آخری که نتوانست آن را بالای سر ببرد، گفت: «خیلی تلاش کردم، بدنم جاهایی کم میآورد، حتی اگر تمام سختیها را پشت سر بگذاریم، گاهی بدن یاری نمیکند. اما قسمت خدا بود و انشاءالله بتوانم در مسابقات بعدی وزنههای سنگینتر را بالای سر ببرم.»