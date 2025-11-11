

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان امروز (سه‌شنبه) نخستین جلسه تمرینی خود را در العین برگزار خواهند کرد تا آماده دیدار پنجشنبه شب برابر کیپ‌ورد شوند؛ تیمی که موفق شده به جام جهانی صعود کند.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است پنجشنبه در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها پنجشنبه ۲۲ آبان به مصاف کیپ‌وِرد برود. بازی رده‌بندی دوشنبه ۲۶ آبان و فینال نیز سه‌شنبه ۲۷ آبان با توجه به نتیجه بازی ازبکستان و مصر برگزار خواهد شد.

همچنین با مصدومیت امین حزباوی در آخرین جلسه تمرینی تیم ملی در تهران، این مدافع برای مداوای آسیب دیدگی خود در تهران ماند و به همراه تیم ملی به العین امارات سفر نکرد.